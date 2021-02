Continúa la presión para sacar a los guardaparques en Otuquis

Escucha esta nota aquí

El lunes pasado, tras convocatoria, apertura de sobres y selección, Juan Luis Adriázola se perfiló mejor que su contendora para el cargo de director del Parque Nacional Otuquis.

Hasta la fecha ha sumado mayor puntaje, sin embargo, queda pendiente la presentación de documentación profesional original, para consagrarse. No hay fecha exacta para la decisión final, los actores están a la espera del anuncio de parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Antes de Otuquis, en el área protegida Noel Kempff Mercado ya se eligió a la nueva directora, Clarisse Vega, en medio de cuestionamientos de las autoridades de la zona, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.

Según Richard Méndez, presidente del Comité de Gestión de Otuquis, instancia fiscalizadora del área protegida (AP) y conformada por instituciones de la zona, en este caso se cumplieron los procedimientos que manda el Reglamento General de Áreas Protegidas de Bolivia.

Sin embargo, reconoció que con anterioridad se designó desde el Sernap, arbitrariamente. “Adriázola es el mismo que Teodoro Mamani, director del Sernap, había designado y que nosotros no aceptamos. Mamani me llamó para que lo posesione y le dije que no porque debía hacerse mediante convocatoria pública, y así se fue, más allá de que aún quede gente inconforme”, aseveró.

De los ocho miembros del Comité de Gestión, en la elección participaron cuatro representantes, de los campesinos; de la dirección, a través del jefe de protección del AP, los pescadores, y designaron a alguien del municipio de Puerto Suárez”, explicó.

Méndez denunció la presión política que se está ejerciendo sobre el área protegida, a la que no se apoya con logística ni para el patrullaje ni con proyectos turísticos, a pesar de ser un “lugar bello”.

La cabeza del Comité de Gestión de Otuquis dijo que las organizaciones políticas todavía insisten en sacar a los guardaparques, a pesar de los esfuerzos del Comité de Gestión de ratificarlos.

“No quería ratificarlos Teodoro Mamani, ni extenderles su contrato hasta diciembre porque su gente de la zona iba a entrar y los guardaparques, todos, iban a salir”, manifestó, contradiciendo las afirmaciones del director del Sernap, que en entrevista con EL DEBER aseguró que entre sus logros estaba la contratación por un año, mientras que en el pasado solo era de tres meses, por contratos.

“Teodoro tiene que decir que él contrató, no que lo presionamos. Él sacó a jefes de protección, directores, etc., sin conocimiento de la norma. Ahora no nos cambiaron a nadie, tenemos a los mismos guardas y jefe de protección. Les hemos ganado la contratación de ellos hasta el 31 de diciembre, y aunque algunos cuestionen, también ganamos en la apertura de sobres de la convocatoria para director, debido a nuestros reclamos”, aseguró.

A pesar de lo que considera como logro, Méndez reconoció que se mantiene la presión para deshacerse de quienes hoy conforman el cuerpo de protección de Otuquis.

“No les conviene un Comité de Gestión que no sea azul, esa es su rabia. A ellos no les parece que no se haga lo que quieren, cuando se nombró a dedo a los directores y cuestionamos, dijeron que nos harían desaparecer, a pesar de que fuimos elegidos legalmente”, cuestionó.

La autoridad dijo que continúan las presiones por el tema de los guardaparques, argumentando que ahora les toca trabajar a otros. “Peor ahora que los guardas firmaron contrato”, denunció.

Méndez acusó a bartolinas, interculturales, una parte del sector campesino, otra de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), que hacen parte del MAS, son los que presionan. “Tienen gente y quieren darle trabajo y les prometieron el Sernap, pero olvidaron que tiene normas, no es meter y sacar nomás”, adujo.

El alcalde de Puerto Quijarro, Ybar Antelo, quedó disconforme con el resultado de elección de director y anunció que junto con él, otras entidades emitirían un pronunciamiento.

Vicente Parabá, de parte del pueblo chiquitano en la provincia Germán Busch, coincidió con que hay sectores descontentos con la forma en que se desarrolló la elección del director y que el tema se maneja de forma político-partidaria.

