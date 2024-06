Contrabandistas que intentaron recuperar un camión con 110 toneladas de harina irán ante el juez

¿Qué ocurrió en las oficinas de Aduana Santa Cruz?

La Aduana Nacional, ante el incidente, presentó una querella contra los contrabandistas por los delitos de contrabando agravado, favorecimiento al contrabando y deterioro de bienes del Estado, pese a que que ningún funcionario no sufrió heridas, pero si daños a la infraestructura de las oficinas aduaneras.

Los 21 presuntos contrabandistas que serán puestos ante un juez, la tarde de este viernes, fueron identificados como: Celestino R. G., Juan José P. S., Diego Óscar Ll., Julio César M. P., Santiago J. Q., Luis Fernando A.B., Cristian L. Ch. A., Mariela E. Ch. F., Abel E. C., Miguel Ángel V., Manuel C. I., Roberto Ch. Ch., Enzo Daniel B., Ricardo A. J., Víctor Manuel C.V., Limbert S.M., Roberto F.S., Yerson D.H.S., Jhonatan C. P., Fernando M. M., y José R. H..