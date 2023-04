Convocan a asamblea de socios de Cotas para determinar acciones con el fin de recuperar la institución

"El tema de la responsabilidad del Comité de Vigilancia es que son responsables porque no cumplieron con el deber que se le asignó. A nosotros, como Comité de Socios, no se nos ha permitido el ingreso (a las asambleas); es más nos echaron con policías" , comentó Méndez, a tiempo de remarcar que la cooperativa se maneja como pasanaco, "y todas esas anormalidades, la gente en Santa Cruz y, en especial, los socios, la deben conocer".

Según Pérez, "Cotas ha sido una de las mejores cooperativas hasta el 2005, en cuanto a ingresos e inversiones; sin embargo, con el programa Cotas en cuotitas se vino abajo. Se hicieron dos auditorías al respecto, del 2010 al 2016; y del 2017 al 2018. En ambas se registran pérdidas, en la primera de Bs 61 millones (unos $us 8 millones), y la segunda por $us 14 millones. Es más, en esos informes de las auditorías indican los nombres y apellidos de los responsables que deben ser juzgados".