Convocan a dos sesiones virtuales del Concejo para este viernes

Siete concejales se ausentaron de la ciudad para asistir a un curso sobre experiencias exitosas en la gestión pública, que se realiza en Medellín (Colombia), lo que había provocado que el Concejo se quedara sin quórum para sesionar y la crítica de concejales opositores como Manuel Saavedra y José Quiroz.

Sin embargo, circulan dos convocatorias a sesión para este viernes 8, una para las 15:00 y la otra para las 15:30, firmadas por Israel Alcócer y Silvana Mucárcel, concejales presidente y secretaria, respectivamente. En ambas se hace referencia a la posibilidad de sesionar por la vía virtual.

El CITE Sesión Ordinaria N° 107/2021-2022 el orden del día es la lectura de correspondencia, en tanto que en el CITE Sesión Ordinaria N° 108/2021-2022, la aprobación de actas. Ambas convocatorias están fechadas para el 4 de abril.

Con ello se estaría cumpliendo el artículo 75 del Reglamento del Concejo, referido a las sesiones ordinarias, que indica que deben realizarse al menos dos veces por semana. Las convocatorias a sesión argumentan su presencia virtual con la Resolución de Directiva N° 023/2021-2022.

Sin embargo, uno de los temas más esperados para ser tratado en sesión, como es el de la Ley de Contratos, no está en agenda. De acuerdo con el concejal Saavedra, es la tercera vez que no se lo toma en cuenta en las sesiones.

En entrevista con EL DEBER Radio, Saavedra indicó que la primera ocasión fue en una sesión que fue suspendida por el concejal presidente por una supuesta falta de quórum; la segunda, cuando el tema fue quitado del orden del día sin justificativo y la tercera, ésta.

A su juicio, esto podría ocurrir para que el contrato de la basura, o aseo urbano, no sea fiscalizado por el Concejo, pues de lanzarse la licitación antes de la aprobación de la Ley de Contratos, ésta no podría ser analizada por el Concejo, bajo la excusa de que la ley no tiene carácter retroactivo; “el fondo (de estas dilaciones) huele a basura”, manifestó Saavedra a EL DEBER Radio.

La concejal Lola Terrazas también lamentó que esta semana tampoco llegue a verse la Ley de Contratos en el Concejo y que se llame a sesión solo para cumplir.



Con respecto a las convocatorias, los responsables de comunicación de los concejales señalaron que no se ha recibido oficialmente ninguna, pero que 'circulan por los grupos'.





