Convocan a un "anillazo" en Santa Cruz para exigir soluciones a la crisis económica

“El gobierno debe escuchar al pueblo y tomar medidas claras para sacarnos de esta crisis. No queremos más mesas de trabajo estériles. Los bolivianos no aceptaremos más promesas incumplidas”, expresó Calvo, quien acusó al Ejecutivo de mantener a la población en pobreza e incertidumbre.



Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), calificó la protesta como un reflejo del cansancio de la ciudadanía. “No podemos seguir soportando la falta de combustible, dólares y el alza de precios. Este gobierno quebró la economía y no ofrece soluciones reales. Exigimos acciones inmediatas para salir de esta crisis”, señaló Cuéllar.



En la misma línea, Jesús Cahuana, dirigente gremial, destacó la unidad de los cruceños ante la situación. “Esto no tiene cabeza visible; es la reacción del pueblo. Estamos desesperados, el hambre nos está consumiendo. Este martes, Santa Cruz mostrará su unidad. No creo que ningún cruceño se quede en casa”, enfatizó.



El “anillazo” contará con la participación de diferentes sectores, que se distribuirán en puntos específicos del segundo anillo para mostrar unidad en las demandas. La actividad comenzará a las 17:00.