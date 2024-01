Convocan a una gran cruzada interinstitucional por el censo de población

Los representantes de instituciones, organizaciones políticas, sociales, económicas, académicas y civiles de Santa Cruz, fueron convocados a un encuentro para conocer, coordinar y decidir las acciones para la realización de un control censal que garantice la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.



La Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Colegio de Economistas de Santa Cruz organizan este encuentro que se realizará el 26 de enero, desde las 19:00, en instalaciones del Colegio de Economistas, ubicado en la avenida Marcelo Terceros Banzer N.° 305.



La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) y segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Luisa Nayar, informó que este encuentro tiene dos partes, en la primera los representantes del Colegio de Economistas emitirán criterios sobre las etapas del proceso censal; en qué se ha avanzado y también se hará una evaluación del mismo.



“Por otro lado, nosotros dentro de nuestro rol estamos llevando adelante un planteamiento para la realización de un control censal en el cual buscamos promover la participación de las alcaldías, gobernación, universidades e instituciones civiles para que puedan ser parte de esta propuesta”, dijo la parlamentaria.



Agregó que también se busca que este encuentro interinstitucional pueda ser replicado a nivel nacional para que el control censal se lo realice en todo Bolivia “para poder tener resultados trasparentes y objetivos”, y no políticos.



La diputada de oposición declaró que este encuentro se lo está realizando porque se han encontrado “bastantes irregularidades” en el proceso de preparación del mismo; como el lento reclutamiento de los agentes censales, entre otras.



A su vez, la presidenta del Colegio de Economistas, Claudia Pacheco, manifestó que ellos realizarán una explicación técnica sobre el proceso censal; su importancia, la cantidad de habitantes y viviendas.



“Una fotografía demográfica que vaya a ayudar a formar indicadores transparentes y confiables que van ayudar en la formación de políticas públicas, económicas, de desarrollo, en pro del bienestar de la población y la redistribución económica”, dijo la titular del colegio de profesionales del área económica y agregó que son al menos 50 representantes los que se han sido invitados al encuentro.



Tanto Nallar como Pacheco coinciden en que los representantes de algunas de las instituciones que tienen diferencias y rencillas, como el caso de la Gobernación por el tema de la suplencia del gobernador, deben dejarlas de lado y “pensar en un bien común”.



Voluntarios



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo en un contacto con los medios de prensa que se inscribió como agente censal para motivar a la población cruceña a seguir su ejemplo y evitar que el censo corra el riesgo de no realizarse.



“Nos hemos inscrito, porque se predica con el ejemplo. Yo ya me inscribí como censista voluntario. Y aprovechando los medios invitamos a la población a que haga lo mismo. Queremos un censo para que no nos mientan”, dijo Larach.



También advirtió que el censo corre riesgo si no se logra reclutar suficientes censistas voluntarios. “Ese riesgo puede ser una oportunidad para el Movimiento Al Socialismo (MAS), para el Gobierno nacional, para suspender el censo. Por eso, reitero, terminemos lo que empezamos. Nos sacrificamos 36 días exigiendo el censo. Registrémonos y consigamos la cantidad que tenemos que ser en Santa Cruz para poder llevar adelante el censo”.



Ayer, en conferencia de prensa, el responsable departamental del Instituto Nacional de Estadística en Santa Cruz, informó que el departamento cruceño ya se alcanzó al 70% de los censistas necesarios.



“En Santa Cruz hay registrados más de 92.000 voluntarios, lo que significa que ya se pasó el 70% de censistas a nivel departamental. Esto se ha desarrollado gracias a las instituciones de la región, como la Uagrm con una resolución ICU y los incentivos”, resaltó.



Finalmente, el alcalde Jhonny Fernández dijo que esta semana se va a coordinar con el INE para poder multiplicar los equipos para el registro de agentes censales en diferentes puntos de la capital.



“Vamos a entrar al distrito 5, 6 y 10 para poder seguir inscribiendo nuevos censistas que participen el día del censo porque no queremos bajar los brazos. También vamos a tener una reunión con los empresarios para motivar a la empresa privada, pequeños, medianos y grandes empresarios, para que puedan involucrarse en esta tarea que es una obligación que tenemos como cruceños”.





