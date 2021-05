Convocarán a comités científicos en busca de producir vacuna Covid-19

Escucha esta nota aquí

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), a través de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, anunció que convocará públicamente a una reunión de comités científicos de diversas instituciones con el objetivo de fabricar la vacuna contra el coronavirus, a través de transferencias de tecnología de alguna de las vacunas ya autorizadas a nivel mundial. La institución ya coordina con la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol) este tema.



La decana de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Uagrm, Blanca Saldaña, señaló que se cuenta con personal capacitado para trabajar en la producción de vacunas de forma inmediata.



“No es posible que los países vecinos tengan alto porcentaje de población vacunada y en el país se avance muy lento”, remarcó.



La presidenta de Cifabol, Ariane Nostas, confirmó que en Bolivia se tiene la capacidad de producir la vacuna, porque se cuenta con tecnología de punta, documentación que solicita Agemed, los estudios de la empresa, personal capacitado.



“Nuestra industria no tiene nada que envidiar a otras. Somos una de las industrias más avanzadas de la región. Podemos cumplir con la producción de vacunas”, remarcó.



Agregó que actualmente se producen diversos medicamentos. En el país se obtienen antibiótico, antiparasitario y otros.



El vicepresidente de Cifabol, Erwin Hoffmann señaló que ya se coordina para ver el tema de transferencia de tecnología, pero se acordó hablar con el Gobierno nacional para fabricar las vacunas. Aunque no indicó qué vacuna se produciría, pues se podría trabajar con cualquiera de las ya aprobadas.



Remarcó que desarrollar la parte científica en Bolivia no es sencillo y necesita de mucho soporte y coordinación.



Estudio de variantes



Actualmente la facultad no realiza estudios de identificación de variantes, pero Saldaña señaló que están a la espera de que le aprueben un proyecto para contar con equipos para la identificación de variantes. de coronavirus.



Actualmente en el sistema público del país, solo la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz realiza estos estudios y confirmó la presencia de la variante brasileña desde abril de este año. Aunque las muestras del estudio se tomaron en febrero de este año. Luego, a través de estudios en el exterior, el Ministerio de Salud y Deportes también confirmó la presencia de la variante brasileña que está causando un incremento acelerado de casos de coronavirus en el vecino país.

