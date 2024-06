Cordón Ecológico: el 8% es del Gobierno Municipal cruceño

EL DEBER hizo un recorrido por varios puntos del Cordón Ecológico, posteriormente a la inspección de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.



La visita mostró que mientras en ciertos puntos, como el barrio Puerto Busch, terreno municipal, hay restricciones a las 60 familias asentadas, al final del Canal Isuto y de la avenida Piraí, los camiones con áridos han perforado la zona, y las construcciones avanzan, incluso con enmallados e instalación de servicios básicos, a pesar de ser una zona con restricciones ambientales.



“Muestran una sola parte de la realidad del Cordón, no que está siendo avasallado en todas partes. Somos un asentamiento de más de 36 años, no somos loteadores, y lo que vemos es un apañamiento más de las autoridades. No nos dejan hacer mejoras, tener medidor en cada casa, barda, a diferencia de otros lugares”, dijo Tina Arroyo, hija de Amparo Ruiz, la presidenta del barrio Puerto Busch, autorizado en la gestión interina de Angélica Sosa sobre 30 mil metros cuadrados.



Según Arroyo, lo que enoja más a los vecinos es que se han metido construcciones mayores al Cordón Ecológico, pero solo los muestran a ellos.



Observó que junto a la Quinta Municipal existen terrenos parcelados y encerrados, aseguró que son de las mismas autoridades. “Ya hay casas, quintas, hay construcciones de todo tipo y tienen medidores para cada casa, y a ellos no les hacen problema”, insistió.



Arroyo además dijo que aparecieron supuestos dueños de Puerto Busch, de acuerdo a informes de la misma Alcaldía.



EL DEBER preguntó sobre esto al subalcalde del distrito 1, Alfredo Busonich, y aseguró que no hay ese problema, y la versión fue confirmada por Diego Akamine y Blanca Alicia Rojas, directores de Ordenamiento Territorial y Regulación Urbana, respectivamente.



Rojas aseguró que el Municipio no ha perdido un solo metro cuadrado de los inscritos a nombre del Municipio, y que no existe un solo litigio en lo que concierne a los terrenos municipales dentro del Cordón Ecológico.



“Tenemos el 8% registrado a nombre de la Alcaldía; a la hora de regularizar o de inscribir a su nombre, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) no puede en ningún momento vulnerar el derecho propietario de otros”, argumentó.



Además, indicó que como parte de esa labor “exhaustiva”, se hicieron inspecciones, levantamiento topográfico, consulta con los antecedentes. “Pasamos por muchos filtros legales antes de proceder a una inscripción”, recalcó.



Niegan falta de transparencia



Ante las denuncias de algunos concejales, como Lola Terrazas, e incluso de ambientalistas, sobre falta de respuestas a peticiones de informe escrito, o porque creen que la superficie municipal disminuyó, y de que no se facilita información al respecto, Rojas respondió que es falso, y que todo el Concejo tiene conocimiento de los terrenos propiedad de la alcaldía dentro del Parque Metropolitano Río Piraí.



Les recordó a los legisladores que, así como aquí hay movimientos en el Ejecutivo, también existen movimientos internos en el Legislativo, “y los concejales nos han pedido por tercera vez toda la información de los 15 distritos municipales, del estado de las áreas”, aseveró.



Rojas también valoró que en la actual gestión se ha ido regularizando buena parte de los predios de propiedad y de dominio municipal, pero también admitió que a pesar de ese esfuerzo, todas las áreas son vulnerables, incluso las que cuentan con derecho propietario perfeccionado. “Ahí está el caso del mercado Mutualista”, ejemplificó.



Ambrosio Villarroel



Un barrio que no ha logrado regularizar su situación, y que está dentro del Cordón, es el más grande, es el Ambrosio Villarroel, que según los mismos datos municipales, ha crecido, por encima de las restricciones.



Eduardo Zuna, ex cabeza de los cuatro barrios que había dentro del Cordón, admitió que hace un año y medio, la dirigencia del Ambrosio Villarroel hizo un levantamiento y agregaron dos manzanos más en la parte final, “que es la parte que han vendido los Antelo”.



Dijo que era un complejo deportivo, y vendieron a varias personas, incluso a uno de los cabañeros del Piraí.



“El Ambrosio no creció, ellos vendieron, aprovechándose de la antigüedad del barrio y de los convenios que tenemos con la institución municipal. La dirigencia aumentó esos dos planos sin consultar. Es una ‘truchada’, se hizo en la gestión de Daza, además tenemos un silencio administrativo”, denunció.



Sobre este tema, Rojas reconoció que el Ambrosio es un barrio que reclama estar dentro de la mancha urbana, pero recalcó que eso no es posible porque se trata de una zona de riesgo.



“La zona urbanizable es aquella que no se encuentra en riesgo”, dijo, a tiempo de admitir un cambio en la superficie de esa zona. “Evidentemente, tenemos ciudadanos irresponsables que han hecho trabajos dentro del Cordón, sabiendo que no se puede”.



Servicios básicos



Según Zuna, en Las Cabañitas, los habitantes se proveen de un tanque de agua que data de 1978, mientras que en Puerto Busch, casi 300 personas comparten un medidor de luz y otro de agua, que obtuvieron con recursos judiciales y medidas de presión.



Sin embargo, en otros puntos, como el Isuto, cada casa tiene servicios, aunque la normativa dice “no pernoctar”.



Akamine dijo que la Constitución impide negar los servicios, pero aseguró que se está trabajando sobre el tema con el nivel central.



Hace poco, el concejal Fede Morón pidió al alcalde que cumpla con la auditoría que ofreció en el Cordón. Sobre esto, Akamine y Rojas explicaron que esa consulta debe realizarse a secretarios, asesores o al alcalde. Y que el plan de manejo tiene que preguntarse a Medio Ambiente; sin entrar en detalles, dijeron que se está trabajando.