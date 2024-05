Corpus Christi: La Iglesia pide justicia y paz para Bolivia y que no se haga sufrir a las familias de los acusados

René Leigue se hizo algunas interrogantes en su reflexión al pedido de justicia y paz en Bolivia. Indicó que la solución no es sacar leyes para lograr la tranquilidad en el país . “Nos podemos llenar de leyes, pero pienso que la solución no es esa”, señaló y apuntó al comportamiento de cada ser humano.

El arzobispo de los cruceños también señaló que las personas que no llegan a la comunión no están bien consigo mismo. Dijo que su corazón de esas personas no está limpio y sí está con rencor o con ganas de venganza, por lo que “son conscientes que no merecen acercarse a recibirlo a Cristo”.