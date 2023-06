Corpus Christi: la Iglesia pide "renovar el compromiso con Cristo y dejar las mentiras, el odio y el rencor"

Una religiosa canta con júbilo durante la celebración de Corpus Christi en el atrio de la catedral /Foto: Ricardo Montero

“Cada día vemos que hay muertes, que hay violencia, maltratos. No hay respeto a la persona. Entre nosotros no nos respetamos. Si estamos viviendo todo eso, no estamos cumpliendo lo que nos pide el Señor. ¿No será hoy día el momento de preguntarnos cómo está esa relación con Dios y con los demás?", cuestionó Leigue y agregó que “hoy estamos celebrando esta fiesta, porque creemos en la presencia real de Dios en la Eucaristía. Él ha bajado para convertirse en alimento.