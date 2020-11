Costas anuncia para los próximos días el estudio de seroprevalencia para identificar casos de coronavirus

Escucha esta nota aquí

Es una etapa nueva a explorar. El gobernador Rubén Costas explicó que se hará un estudio de seroprevalencia de Covid-19 para determinar la cantidad de cruceños que estuvieron expuestos y que se enfermaron durante estos meses, incluidos los asintomáticos en Santa Cruz.

La autoridad dijo que, con este estudio, se podrá contar con nuevas cifras para tener un panorama más claro de la pandemia que aún no cesa en la región. Dijo que dicha actividad científica se hará en los próximos días, pero no especificó el inicio de la misma ni cuándo será su conclusión. Se sabe que comprenderá todo el departamento y que la primera muestra será tomada a partir de las pruebas rápidas ya realizadas.

Santa Cruz es una de las regiones más golpeadas por el coronavirus en Bolivia. Actualmente se cuenta con más de 40.000 casos positivos. El trabajo del Servicio Departamental de Salud ya pasó los 200 días.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es un estudio de seroprevalencia?

Se trata de un estudio para conocer la cantidad de gente que se ha infectado de una enfermedad. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes no son detectados por el sistema sanitario, porque no se les ha hecho la prueba. Desde enfermos leves que no ingresaron en el hospital a casos asintomáticos que nunca llegan a consultar a un médico.

¿Cómo se sabe entonces cuántos se han contagiado?

Además de los casos confirmados por prueba durante la infección, cualquiera que haya pasado la enfermedad tiene en su sangre el rastro de los anticuerpos que han combatido al virus.

¿Cómo se sabe si alguien está inmunizado?

A los voluntarios se les hacen análisis de sangre para detectar los anticuerpos. Los anticuerpos aparecen días después, primero los de tipo IgM (que desaparecen en unas dos semanas) y luego los de tipo IgG (que permanecen durante años). Los análisis se hacen en varias oleadas en distintas fechas para asegurarse de que esos marcadores aparecen y poder monitorizar la evolución de la población inmune.

¿Entonces se tiene que analizar a toda la población?

No, sería imposible. Lo que se hace es elegir una muestra estadísticamente representativa, como en una encuesta, y proyectar los resultados al conjunto de la población. Si de cada 100, 23 han estado contagiados, entonces se sabrá que la infección ha alcanzado al 23% de la población.