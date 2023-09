Costas anuncia segunda era de Demócratas, en la que no será candidato y en la que busca alianzas para construir un bloque de oposición

En EL DEBER Radio, Costas se comprometió a no ser candidato y a no buscar el ‘cuoteo’.

Costas no quiso referirse a las gestiones actuales de la Gobernación y la Alcaldía cruceñas, pero sí lo hizo con respecto a las elecciones subnacionales pasadas. Indicó que para él no era una opción presentarse como candidato a alcalde y que así se lo hizo saber a la entonces alcaldesa interina, Angélica Sosa.

“La Alcaldía, para mí, es una función más de tipo administrativo, no era mi carrera. Y no se iba a ver bien, y yo no me iba a sentir bien, de pasar de la Gobernación a la Alcaldía. Se iba a ver como los políticos tradicionales que saltan al siguiente gajo”, describió Costas.