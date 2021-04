Costas pide al Gobierno que se deje de estupideces y dice que el centralismo le teme al 'emputamiento' de los cruceños

Escucha esta nota aquí

No se las guardó. El gobernador saliente del departamento cruceño, Rubén Costas, arremetió contra el Gobierno central por diferentes situaciones referidas a la realidad de la región oriental, que se ve golpeada por la emergencia sanitaria y por la dejadez de la administración estatal que opta por la "persecución" que es denunciada por diferentes frentes de la oposición.

“Por qué no son sinceros en vez de tanto cinismo y tanta cretinada (…) Está bueno de tanta barbarie y de tanta estupidez”, fustigó el gobernador, a tiempo de señalar que el Gobierno, administrado por el masismo, le teme al 'emputamiento' de los cruceños y por ello no se llevará a líderes como Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz.



Consultado sobre la persecución política a los opositores, cuyo caso reciente es la salida del país de la ex ministra María Elva Pinkert, en busca de asilo político, Costas lo lamentó e hizo notar que cualquier gobierno le teme al levantamiento del pueblo.



Apuntó que el "centralismo maquiavélico" siempre está ensañado contra los cruceños que piensan diferente al "fundamentalismo populista de la neo izquierda", y reiteró que se quedó en el país para cumplir el mandato del cabildo. “Por eso las instituciones tienen que estar firmes y dejarse de estupideces y de intereses sesgados”, agregó.



Además, calificó de triste el caso la ex ministra cruceña María Elva Pinkert, que es parte de la persecución de quienes piensan diferente, motivo por el cual Costas instó a que la institucionalidad cruceña tiene que estar fuerte y evitar que sigan vejando a los cruceños.



“Aquí vemos lo de siempre, centralismo distrayendo, mintiendo, el centralismo con el cinismo de siempre, y el centralismo de siempre… perjudicando y postergando a Santa Cruz”, dijo y luego recalcó que en el Gobierno se inventan historias, números y porcentajes, como el caso de las vacunas anticovid, entre las que se comprometieron a entregar y las que enviaron a Santa Cruz.



En este sentido, Rubén Costas pidió a la población estar fuerte ante los avasallamientos y específicamente solicitó a la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) defender a empresarios, haciendo referencia el Impuesto a las Grandes Fortunas, por el cual descartó que La Paz concentre la mayor cantidad de ricos (como lo demuestra Impuesto Internos). Considera que dichos contribuyentes están en el departamento de Santa Cruz.

Para este martes el gobernador convocó al Comité de Operaciones d Emergencia Departamental (COED) para conocer la realidad de la emergencia sanitaria en Santa Cruz y donde también fueron invitadas las autoridades electas, como Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández.