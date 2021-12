Costas se presenta en la Fiscalía y pide que demuestren si hubo ítems fantasmas en su gestión

Escucha esta nota aquí

El exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se presentó este martes en la Fiscalía departamental, con un memorial, para solicitar fecha y hora de audiencia para declarar en un proceso iniciado por el supuesto desvío de recursos durante la anterior gestión de la Gobernación cruceña.

“Es curioso que allanen la Gobernación (ocurrió este martes) que ya no nos pertenece hace ocho meses y que seguramente ahí podrán fabricar lo que quieran. Ítem fantasmas, etc, etc, porque es una forma de actuar del MAS en ese sentido. Amedrentando, chantajeando, extorsionando, pero estamos ahí. Que demuestren si es que hay ítems fantasmas también”, manifestó Costas.

El exgobernador se presentó en la Fisalía junto a su exsecretario general, Roly Aguilera, que también está dentro de las personas señaladas que serán incluidas en el proceso. La misma suerte corre el actual concejal Manuel Saavedra, que también adelantó que está dispuesto a declarar. Los tres fueron citados para el miércoles 29 de diciembre en diferentes horarios. Costas y Aguilera dialogan en una banca de la Fiscalía este martes

La puesta en la mira a la gestión de Costas surgió después de una denuncia pública del actual gobernador Luis Fernando Camacho, en el sentido de que presuntamente se utilizó al menos 700.000 bolivianos para la campaña de Demócratas en las pasadas elecciones subnacionales, recursos que estaban destinados para la lucha contra el Covid-19.



“Lo curioso es que después de ocho meses de gestión de esta Gobernación aparezca esta denuncia y también es curioso que en el término de horas el fiscal derive el caso al juez”, indicó Costas. La exautoridad recordó que desde hace 12 años tiene más de 30 juicios políticos.

El exgobernador cruceño afirmó que esperaba que en algún momento se active un nuevo proceso en su contra (dijo que tiene más de 30) por lo que se mostró, junto a Roly Aguilera, confiado en afrontar una vez más a la justicia con su equipo de abogados.

“Esto no es una cacería de brujas. Esto sabíamos que iba a pasar, (pero) pensamos que sería desde 2022. Decidieron adelantar toda esta situación y darnos con todo y tratar de meternos a todos en la misma bolsa para enlodar una gestión, que el pueblo aprobó en más de dos oportunidades con más de 60%”, señaló.

Costas también dijo que se mostró extrañado que en el último tiempo la Fiscalía General nunca le activó procesos en su contra por supuesta corrupción. “Lo curioso es que ahora salga el señor Lanchipa (Juan, fiscal general) aduciendo que había habido ítems fantasmas; y que hizo este señor durante estos 10 años con sus fiscales, que estuvieron ahí con la Contraloría. ¿Qué hicieron?, se preguntó y añadió “que irresponsables y que falta de compromiso con la justicia”, disparó Costas.

Costas estuvo al mando de la Gobernación de Santa Cruz durante 16 años, ingresó como prefecto y después ganó las elecciones convirtiéndose en el primer gobernador electo de este departamento.

Lea también Santa Cruz Fiscales ingresan a la Gobernación y retiran documentos por el supuesto desvío de fondos en la gestión de Rubén Costas “Lo que preocupa es que los fondos han salido del presupuesto que estaba destinado para la lucha contra el covid. Mientras el pueblo necesitaba estos servicios, el entonces gobernador, Rubén Costas, hacía campaña política con esos fondos”, dijo Luis Fernando Camacho