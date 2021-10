Covid: 18 municipios reportan 320 contagios y el Sedes pide vacunarse

Escucha esta nota aquí

La escalada de los contagios de coronavirus continúa en aumento desde hace cuatro semanas. Este viernes el índice de positividad de las pruebas de antígeno nasal fue de 11%, lo cual preocupa al Servicio Departamental de Salud (Sedes), que pidió a la población mantener las normas de bioseguridad y acudir a los puntos de vacunación para ser inmunizados.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, informó que 320 contagios se detectaron esta jornada en 18 municipios cruceños. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra concentra el 86% de los nuevos enfermos.

Es así que el acumulado de infectados en Santa Cruz llegó a 126.988 en este 2021, más del doble que en 2020, cuando se registraron 52.811. Mientras que la cifra total de recuperados ascendió a 124.176, luego de que 257 pacientes vencieron el virus.

Hurtado lamentó la muerte de cinco personas a causa de las complicaciones provocadas por el Covid, lo que subió el número total de decesos a 3.022 en este año. Asimismo, indicó que 86 personas se recuperan en las salas de terapia de los hospitales cruceños, de las cuales 43 están acopladas a un respirador artificial.

“Continúa la positividad por encima del 10%, y con ello nos muestra la inminente cuarta oleada. Lamentablemente, luego de varios días, reportamos cinco fallecidos, de los cuales tres no estaban vacunados y eso nos preocupa como autoridades, porque las personas no están acudiendo a los puntos de vacunación. Acudamos a vacunarnos, es la única forma de no tener más fallecidos”, dijo la autoridad de Salud.

Según los datos del Sedes, esta jornada se aplicaron 16.722 dosis. De esta manera ya se han inmunizado con la primera vacuna al 61% de la población objetivo (2.253.764) y el 51%, completó el esquema.

