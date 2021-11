Covid-19: Concepción suspende actividades por su Fiesta Patronal y Vallegrande prohíbe fiestas

Escucha esta nota aquí

Por Jorge Huanca y Juan Carlos Aguilar, corresponsales



El alcalde de Concepción, Mauricio Viera, informó este martes que el municipio determinó suspender las actividades por la Fiesta Patronal del 8 de diciembre, debido a la explosión de contagios de covid-19. Mientras tanto, autoridades de Vallegrande decidieron suspender las fiestas de promociones, eventos deportivos y religiosos, para frenar la expansión del coronavirus.



"Se hará un acto sencillo porque el aumento de casos de coronavirus es preocupante en nuestro municipio. Me reuniré con el Comité Operativo de Emergencia Departamental para ver de qué forma nos pueden ayudar a pelear contra este virus que nos viene golpeando", afirmó el burgomaestre de Concepción.

Viera dijo que el Concejo Municipal aprobó una ley prohibiendo todo acontecimiento social y es obligación del Ejecutivo hacerla cumplir.



Respecto a la propuesta del director del hospital César Banzer, Jhonny Monje, de encapsular Concepción para realizar un rastrillaje y cortar la cadena de contagios, Viera dijo que esa medida no es viable porque se está en plena reactivación económica.



"Quiero llamar a la reflexión a la población a que se vacune. En la tercera ola del covid-19 con 30 casos, no teníamos espacio en el hospital, ahora con más de 100 casos positivos apenas tenemos cinco internados, eso significa que la vacuna ayuda bastante", manifestó.

Según el más reciente reporte del hospital municipal, Concepción registra 121 casos positivos activos de coronavirus. El municipio había planificado un nutrido programa, entre ellos actividades futbolísticas para celebrar la Fiesta Patronal.



Vallegrande

El Comité Operativo de Emergencia Municipal de Vallegrande definió este lunes varias medidas para frenar la expansión del coronavirus, entre ellas, prohibir todo tipo de fiestas de graduación, religiosas, particulares, eventos deportivos, la atención en karaokes, discotecas y otros centros nocturnos.

Según la norma, toda actividad económica solo podrán atender hasta las 23:00 horas.

"Los actos protocolares y de formalidad de entrega de títulos de bachiller serán autorizados por el COEM, solo con la presencia de los padres o tutores del bachiller, previa presentación del certificado de vacunación o prueba negativa de PCR o antígeno nasal", reza la determinación.

Además, indica que, para realizar cualquier tipo de trámite en oficinas públicas y privadas es necesario portar el carnet de vacuna o prueba negativa de antígeno nasal o PCR.

Todo servicio de transporte público deberán retomar el uso de mamparas y el uso de medida de bioseguridad. Se reduce el porcentaje de aforo en iglesias, restaurantes, reuniones ejecutivas, privadas, sociales y políticas, al 30% de capacidad en lugares cerrados y 50% en lugares abiertos. Se cierra del parque infantil.

El COEM se volverá a reunirse el 15 de diciembre para evaluar la situación del coronavirus en el municipio a fin de tomar algunas medidas ya sea de flexibilización o de mayor rigidez.





