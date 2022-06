Covid-19: La quinta ola se instala oficialmente en el país

Escucha esta nota aquí



Tras haberse registrado cuatro semanas consecutivas de incremento en los contagios, el Ministerio de Salud declaró oficialmente el inicio de la quinta ola de covid-19 en el país.

“Esta semana epidemiológica 22, que va del 29 mayo al 4 de junio, se han notificado 1.609 casos confirmados. Son 308 más que la semana anterior. Para esta semana reportamos un incremento del 24%, por tanto, declaramos el inicio de la quinta ola en Bolivia”, manifestó a los medios de prensa el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Los datos epidemiológicos muestran que la semana 21 (del 22 al 29 de mayo) cerró con 20% de aumento con relación a la semana 20, mientras que en la 22 los contagios se elevaron un 24%.

La autoridad detalló que del total de casos registrados en la semana 22, los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija, La Paz y Oruro fueron los que registraron un aumento en la cifra de confirmados. Mientras que Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí mostraron un leve descenso.

En el caso de Santa Cruz, en la semana 21 se registraron 760 contagios y en la 22 solo 722. Sin embargo, las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) manifestaron que se encuentran expectantes porque diariamente se registran un promedio de 100 contagios.

El ministro Salud señaló que las estrategias establecidas hasta ahora han dado excelentes resultados porque se ha logrado bajar la tasa de letalidad, de 6,2% en la primera oleada a 0,6% en la cuarta.

“La cuarta ola ha sido de mayor cantidad de casos, pero con la menor letalidad y muertes. Los indicadores han sido exitosos y pensamos replicarlos en la quinta oleada”, dijo el ministro.

Según la autoridad, estas estrategias están basadas en la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la dotación de insumos de bioseguridad.



Evitar las aglomeraciones

Ahora que la quinta ola ya está instalada, el epidemiólogo Virgilio Prieto ve necesario reforzar el control a las medidas de bioseguridad y recomienda evitar las aglomeraciones.

“En el estadio vemos, por ejemplo, que mucha gente ha descuidado el uso del barbijo y debe retomarse esa medida de protección”, indicó.

Agregó que no se están viendo brotes explosivos porque hay una buena cobertura de vacunación y no hay una transmisión dispersa del virus, sino que los contagios se concentran en sectores que no han alcanzado los niveles adecuados de inmunización.

Recomienda incrementar la vacunación en la población cautiva, como son los escolares, personas que viven en orfanatos y otros.

Asegura que la dosis ha demostrado ser muy eficaz en la reducción de la mortalidad y eso lo reflejan los datos, que muestran que el 90% de los fallecidos son personas no vacunadas.

El infectólogo y pediatra, Carlos Paz, coincide en que tenemos a la disposición las vacunas para estar protegidos contra esta nueva oleada.

“Lo principal que debemos hacer es tener al día nuestras vacunas. Es muy importante contar con la tercera y la cuarta dosis porque se ha visto que los refuerzos brindan protección contra la variante BA2 de la ómicron, que es la que está circulando”, indicó el especialista.

Vacunación a escolares

Precisamente, este fin de semana brigadas salud se desplegaron hasta Monteros Hoyos y la Villa Primero de Mayo para impulsar la vacunación contra el coronavirus, especialmente en la población escolar que registra una baja cobertura de aplicación de la dosis.

La campaña denominada Vacunatón de Invierno también acercó a los menores de edad las otras dosis del esquema regular para prevenir 14 enfermedades.

