Covid-19: Preocupa al Sedes los 62 nuevos contagios en sábado y los 1.033 casos activos

Durante el reporte de casos de Covid-19 correspondiente a este 5 de diciembre, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, llamó la atención sobre el número de nuevos casos confirmados hoy.

“Luego de, más o menos, tres meses reportamos más de 50 casos en un sábado. A pesar de que los laboratorios reducen su capacidad a la mitad en fin de semana, para este sábado tenemos 62 nuevos casos”.

Estos 62 casos se suman a los 45.277 confirmados desde que se inició la pandemia el 10 de marzo. Del número registrado hoy, 53 pertenecen a Santa Cruz de la Sierra, cinco al municipio de San Carlos, mientras que La Guardia, Montero, San Antonio de Lomerío y San Ignacio de Velasco reportan un caso.

Son 32 personas de sexo femenino y 30 de sexo masculino las que se registran entre los nuevos contagios, 11 del total son mayores de 60 años y menores de 15.

La autoridad informa que este sábado se obtuvo 57 pruebas rápidas con resultado positivo, de las cuales 52 corresponden a la capital cruceña.

En esta jornada se lamentan tres nuevos fallecidos por Covid-19, con lo que suman hasta el momento 4.420

Por otra parte, se registraron 35 recuperados, con los que hasta el momento se llega a un total de 39.824.

Actualmente hay 44 personas que luchan en las unidades de terapia intensiva, 37 de las cuales están acopladas a un respirador.

Hurtado se mostró preocupado por el aumento diario de contagios nuevos y recordó que hace cuatro semanas los casos activos eran 216, mientras que hoy son 1.033.

“Los casos han ido subiendo de manera lenta pero sostenida. Ha sido una semana en la que hemos vuelto a ver un incremento de contagios. Aunque los hospitales no están colapsados, seguimos en la escalada diaria”, añadió el epidemiólogo.

También lamentó que las medidas ya no se estén cumpliendo en varios lugares y reiteró que estamos a las puertas de un rebrote.

“Continuemos con las medidas, el coronavirus llegó para quedarse y mientras no tengamos la vacuna, que tampoco será toda la solución, el cuidado debe ser estricto, no nos relajemos. Evitemos salir al estadio, a los mercados, subir a los micros llenos, no llevemos el virus a la casa para no contagiar a nuestros seres queridos”, concluyó Hurtado.

