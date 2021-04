Covid-19: Santa Cruz comienza la semana con 493 nuevos positivos

Escucha esta nota aquí

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informa de que este lunes 12 de abril se han registrado 493 nuevos positivos, que hacen un total de 102.006 desde que comenzó la pandemia el 10 de marzo de 2020.

Los casos se distribuyen en 16 municipios, encabezados por Santa Cruz de la Sierra, que registra 493; Buenavista, 19; La Guardia y San Ignacio, cinco; Montero, San Carlos, Vallegrande, cuatro; Boyuibe, Concepción, San José, Santa Rosa y Warnes, dos; El Puente, Fernández Alonso, Porongo y Quirusilllas, uno.

De este total, 247 son de sexo femenino y 246 de masculino, mientras que 76 eran adultos mayores

Los recuperados en la jornada son 278, con los que se totalizan 91.264.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, resaltó que hoy solo se registra un fallecido, con el que el acumulado de decesos asciende a 5.529.

Los casos activos son 5.213 y, actualmente, hay 113 personas internadas en las salas de terapia intensiva.

“Tenemos el peligro inminente de un rebrote o del ingreso de la variante brasileña, el peligro se está sintiendo porque, lamentablemente, no se cumplen con las medidas de bioseguridad. Los dueños de los boliches no controlan a las personas que ingresan. Por ello tenemos que empezar a ser más drásticos, como en la primera oleada, para contener este avance. Mientras no haya vacunas, las únicas medidas son estas barreras”, mencionó Hurtado.

Lea también Santa Cruz Alcaldía restringe la circulación en fin de semana hasta las 23:00 y los negocios hasta las 22:00 A continuación las 14 normas que deberás respetar. Esto se debe al incremento de casos positivos de coronavirus en el municipio cruceño

​