Covid en Santa Cruz: repunta la vacunación y la gente sigue peregrinando por la Sputnik

Con 80 años a cuestas y la ayuda de un ‘burrito’ que también le sirve de silla, Ignacio Tórrez se aleja desilusionado del punto de vacunación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) hasta donde había llegado muy temprano en busca de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

Son cerca de las 10:00 y acaban de informarle que tendrá que retornar el 10 de agosto porque el centro ya no dispone del segundo componente de esta vacuna y espera que llegue recién a inicios del próximo mes.

Su desilusión se mezcla con algo de rabia porque para él no fácil trasladarse hasta el centro de vacunación porque vive en Los Batos, cerca de Porongo, y debe madrugar para ser uno de los primeros de la fila.

“Es grave lo que está pasando. Vengo desde lejos, no es posible que nos hagan peregrinar de esta forma. Esto es jugar con la salud de la gente. Nos piden vacunarnos, pero no garantizan las dosis”, se queja, mientras muestra el documento que indica como fecha para la segunda dosis el 28 de julio. “Me tocaba hoy (por ayer)”, pero no hay vacunas”, repite.

Don Ignacio es una de las personas de la tercera edad que ayer estuvo buscando la dosis que asegura la inmunidad completa contra el coronavirus y se encontró con gente que lleva hasta cinco días en este peregrinaje.

Este es el caso de María, de 78 años, que madrugó por quinta vez hasta el mismo centro en busca de la dosis. En pleno frío tomó el bus para trasladarse desde el barrio Brígida, donde vive, pensando que la dosis ya había llegado. Un letrero que está pegado en la barda de la universidad la hizo caer en cuenta de que su esfuerzo fue en vano.

“No han llegado las dosis, es una barbaridad lo que está pasando con nosotros. Ya son cinco veces que vengo a buscar la vacuna, porque ya se me pasó la fecha. La última vez me dijeron que vuelva el 28 de julio, pero me han hecho gastar mi plata en pasaje en vano. Yo quiero la vacuna porque peligra la vida (con el coronavirus). Me cuido al máximo, pero a a veces tengo que ir al mercado a comprar alimentos o al banco a pagar los servicios y necesito estar protegida”, manifestó.

Con dos barbijos y bien abrigada, así estaba Martita Costas, de 62 años, otra de las afectadas que recorrió varios centros en busca del segundo componente.

Estuvo en ‘confinamiento’ voluntario durante más de un año para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. Sin embargo, los últimos días se ha visto obligada a recorrer varios puntos de vacunación en busca de las dosis, poniendo en riesgo su salud por las aglomeraciones.

“Nadie informa nada. Con este frío estuve aquí (en el centro de la ‘U’) a las 6:00 y resulta que me encuentro con la noticia de que no están colocando la segunda dosis, pero nadie informa cuándo debemos volver o si definitivamente no habrán segundas dosis”, se queja la mujer que agradece no haber enfermado hasta ahora de coronavirus y quiere estar bien protegida.

Rosales Mercado, con sus 83 años, debe sacar fuerzas para salir a completar su esquema de vacunación. Ella se colocó la primera dosis de la Sputnik V en el módulo San Isidro y hoy debía recibir su segunda dosis, pero está resignada a esperar.

Esta mujer ayer salió a acompañar a su esposo hasta el centro de la Uagrm, con la esperanza de tener noticias sobre la llegada del segundo componente.

“Es muy malo que nos hagan esperar, porque nosotros necesitamos que nos informen bien”, lamentó la mujer ayer, mientras retornaba a su hogar con la misma incertidumbre con la que llegó hasta el punto de vacunación, donde pretendía despejar sus dudas.

La misma situación enfrenta Edmundo Arispe, de 68 años, que también protestó por la falta de información sobre su segunda dosis con la vacuna rusa. Él permaneció por mucho tiempo en las puertas del centro de vacunación de la universidad a la espera de alguna novedad y de una explicación que lo deje tranquilo.

“La verdad que no sé de quién será la dejadez, de quién será la responsabilidad, porque ya nos programaron, pero tampoco nadie sale a explicar si es necesario una reprogramación y tampoco no nos dejan ni entrar para pedir a alguien del Sedes que nos explique”, reclamó.

Arispe también pide a las autoridades de que salgan a decir con certeza si es que se quedarán con una sola dosis o qué pasará en adelante con este grupo de la población inmunizada con la vacuna rusa.

A respecto Jorge Quiroz, coordinador de Redes Urbanas de Salud, responsabilizó al Gobierno nacional por la demora en la llegada segunda dosis de la vacuna rusa, que tiene en la incertidumbre a quienes necesitan completar su esquema de protección contra el coronavirus.

Según Quiroz, este lunes solo habían alrededor de 300 dosis del segundo componente y dijo que han hecho las debidas representaciones ante el Gobierno nacional, haciendo conocer la falta del segundo componente de esta vacuna. “Estamos a la espera de que nos manden las segundas dosis pendientes para el departamento, las cuales debieron llegar el 20 de julio”, destacó.

Son más de 43.000 dosis que el departamento requiere para cubrir la demanda de este mes de julio.

Al respecto, el Ministerio de Salud informó este martes que no es el Gobierno el que definió que se puede esperar hasta 180 días para aplicar las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, ante las demoras en el arribo de las dosis desde Rusia.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, explicó que la administración central se remite a informes del Fondo de Inversión Ruso, el laboratorio fabricante Gamaleya y algunos otros estudios científicos internacionales.

El Gobierno insiste en que llegará el segundo componente de la vacuna rusa para completar los esquemas de la población que está en la incertidumbre.

Repunte de la vacunación

En medio de este problema, las autoridades destacan que el plan de vacunación repunta en el país y resaltan las cifras alcanzadas, pero queda pendiente la respuesta definitiva a la población que recibió la primera dosis de la vacuna Sptunik V.

De acuerdo a las cifras oficiales, hasta este 27 de julio se aplicaron 4.260.287 dosis en todo el territorio nacional, entre el primer y el segundo refuerzo de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer, de las cuales 2.834.736 corresponden a la primera dosis y 1.425.551 a la segunda dosis.

También se aplican las 1.008.000 dosis la vacuna Janssen, que llegaron por donación a través del mecanismo Covax. Estas son unidosis, por lo que tienen alta demanda.

Del total de las vacunas aplicadas en el país, Santa Cruz ha puesto el 27%, dado que, de 4,2 millones de dosis que se colocaron en todas las regiones, 1,1 millones fueron en este departamento.

El presidente Luis Arce Catacora celebró el nuevo récord de más de 100.000 personas inmunizadas en un día. “Hoy (martes) sobrepasamos nuestra meta de vacunar a 100 mil personas en un solo día. Alcanzamos a inmunizar a 108.731 bolivianas y bolivianos en todo el país”, dice parte de su mensaje que difundió en su cuenta en Twitter.

El departamento cruceño este miércoles también celebró un récord de vacunas aplicadas en un día, donde también se habilitó un punto de vacunación con un horario diferenciado del resto, dado que en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) se atenderá de 14:00 a 19:00.

Este miércoles se aplicaron 40.538 dosis en una sola jornada, con lo que se alcanzó a un total de 1.136.272 dosis aplicadas, de las cuales 853.492 (40%) son de la primera dosis y 482.780 (23%) de la segunda dosis. La población objetivo a vacunar en el departamento cruceño alcanza a 2.126.338.

El avance de la vacunación en el departamento cruceño avanza rápidamente. Hasta el 11 de julio se había aplicado 561.330, es decir, 417.111 de primeras dosis y 144.412 de las segundas dosis, pero en poco más de un mes, hasta este 20 de julio, la cifra se duplicó al llegar a 1.086.351, entre primeras y segundas dosis.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, destacó los logros de la vacunación y aseguró que esto se refleja en la desescalada sostenida y acelerada de casos. Resaltó que la respuesta positiva a la vacunación se ha notado especialmente las últimas semanas con la apertura de la vacunación a todos los grupos mayores de 18 años.

Este martes se registró un récord diario de vacunados. “Fueron 40.538 inmunizados en su solo día, de los cuales 66% fueron en la ciudad capital y el resto en las provincias”, dijo la autoridad sanitaria, al recordar que Santa Cruz se encamina a la inmunidad de rebaño o colectiva.

Las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas de bioseguridad, porque pese a la desescalada, se siguen presentando casos graves de coronavirus y las terapias intensivas siguen saturadas en un 90 por ciento. Recuerdan que hasta las personas inmunizadas deben protegerse del contagio.