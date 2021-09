Covid: tres municipios cruceños están con riesgo alto de rebrote

Escucha esta nota aquí

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) realizó un análisis del comportamiento del Covid-19 en Santa Cruz y detectó tres municipios con riesgo alto de un posible rebrote de la enfermedad. Además de que existen otros cuatro municipios con riesgo medio, entre los cuales se encuentra Santa Cruz de la Sierra.

“Haciendo análisis del índice departamental, tres municipios se encuentran en riesgo alto aún, los cuales son: El Trigal, Boyuibe y Cuevo. Esto nos muestra que no estamos en una situación de control, que no debemos desaflojar las medidas de bioseguridad y que todavía no es momento de volver a la normalidad”, dijo, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes.



Mientras que entre los municipios de riesgo medio están: Santa Cruz de la Sierra, Samaipata, Fernández Alonso y Yapacaní. Y existen otros siete que tiene riesgo bajo, de los que destacan cinco de la región metropolitana: La guardia, Montero, Warnes, Cotoca y Colpa Bélgica.

“En estos municipios aún no fue controlada la enfermedad y existe riesgo de un rebrote de contagios o una posible cuarta oleada”, precisó Hurtado.

Reporte epidemiológico

Fueron 2.160 pruebas de antígeno nasal las que se realizaron este jueves y solo 99 dieron como resultados positivos. Es así que el índice de positividad fue de 5% y los contagios se detectaron en 13 municipios, de los cuales Santa Cruz de la Sierra, concentra la mayor cantidad, con el 77%.

Según el Sedes, el acumulado de infectados por coronavirus llegó a 118.977 en este año, más del doble que en 2020, cuando hubo 52.811. Mientras que los recuperados ascendieron a 118.181 en este 2021, luego de que 159 pacientes vencieron la enfermedad esta jornada.

El jefe de Epidemiología lamentó que siete personas perdieron la vida a causa del virus, de ellos cinco son mayores de 60 años. De esta manera, la cifra total de decesos ascendió a 2.906 en esta gestión.

Vacunación

Sobre el proceso de vacunación, Hurtado indicó que 7.502 dosis se aplicaron este jueves, de las cuales 5.038 fueron puestas en los puntos de vacunación de la ciudad. Con estos nuevos datos, el 47% de la población objetivo ya recibió la primera vacuna y el 41% completó la inmunización.

​