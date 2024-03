Crapuzzi exige documentos sobre predios del Mutualista a la Alcaldía

Así inicia la carta enviada la tarde el jueves al edil cruceño, poco después de que la Alcaldía llegara a un acuerdo con los comerciantes del mercado Mutualista , de no entregar la documentación requerida a Crapuzzi.

"Es absurdo que el miércoles 28 nos hubieran notificado desde la Alcaldía, con esto de que no cumplimos requisitos, y así el alcalde tenga pretexto para no darnos los planos. Por eso mandamos la conminatoria, diciendo que cumplimos todos los requisitos", cuestionó Serrano, abogado de Crapuzzi.

"Dicen que tenemos que presentar pago de impuestos y plano (de uso de suelo), pero no pueden obligarnos a pagar impuestos porque la Alcaldía estuvo usufructuando, tampoco tenemos empadronamiento, el catastro es empadronamiento", explicó.

"Fuimos a hablar con el arquitecto que firma los papeles, Henry López, de Semplad, donde legalizan los planos. Ahí estaban los planos sepia de la ciudad, pero resulta quecuando los pedimos, nos dice que son falsos y que los concejales (Medrano y Quiroz) los sacaron de forma irregular. Me molesté y empecé a grabarlo, le cuestioné si estaba diciendo que esos planos no existían, y no respondió", aseveró.