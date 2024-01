Creemos denuncia "golpe institucional" en la Gobernación y le pide a Aguilera que no asuma

"Nosotros, como asambleístas de principios y valores democráticos, queremos dejar en claro que por dignidad no seremos parte de ningún golpe institucional generado por el gobierno centralista, en complicidad con su persona en calidad de vicegobernador", señala la carta. La carta concluye instando a Aguilera a que "no se convierta a un instrumento político del masismo, pisoteando la decisión del pueblo cruceño para con nuestro gobernador".

Aguilera no se encontraba en su despacho cuando la carta fue entregada por la bancada de Creemos. Sin embargo, más temprano, le recordó a los asambleístas que no pertenece a ningún partido político y señaló que ellos lo buscaron para pedir ayuda.

"No soy masista, eso está por demás de claro. Segundo, no soy de Demócratas. Tercero, no soy de Creemos. Yo fui jefe de campaña de Luis Fernando Camacho Vaca, candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y fui jefe de campaña departamental y conseguí, junto al gobernador y el equipo de trabajo, 860.023 votos, señores; 55.64% en favor de que Luis Fernando Camacho sea gobernador y Mario Aguilera, su acompañante en fórmula, sea vicegobernador, su servidor", afirmó Aguilera.