Creemos está expectante de los resultados oficiales y mantiene el control electoral

Escucha esta nota aquí

El candidato presidencial por la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, rectifica las declaraciones del delegado de la agrupación para el control electoral.

Desde su cuenta de Facebook, Camacho expresó que "estamos viviendo momentos de incertidumbre generados por una muy mala administración del proceso electoral por parte del TSE". De esta forma va en contraposición de la declaración del delegado de su agrupación ante la Corte Electoral, José Antonio Chávez, que avalaban plenamente el trabajo de conteo de actas.

"Advertimos que quitar el conteo rápido de votos era un error. Esa fue nuestra principal arma para detectar el fraude del 2019 y ahora no la tenemos", se lee en el posicionamiento oficial de la agrupación.



Camacho considera que se está haciendo el "mejor esfuerzo en el control electoral para cuidar el voto de los bolivianos que confiaron en nosotros" y reitera que el posicionamiento oficial lo realizarán una vez concluya el conteo y el TSE emita los resultados oficiales.

Desde el equipo de prensa de Creemos se aclara que la valoración de Chávez se circunscribe al trabajo del Tribunal Electoral en Santa Cruz y no así la labor del TSE.



En el mensaje compartido por Luis Fernando Camacho, ratifica su intención de quedarse en el país. "No me iré a ningún lado, no dejaré a mi pueblo, a mi gente". Reitera su compromiso para defender la agenda de los Cabildos y la lucha de los 21 días.

Lea también Santa Cruz Ciudadanos se concentran en El Cristo en protesta al rol del TSE y los resultados parciales de la votación Una autoconvocatoria, que se publicó en los estados de WhatsApp y otras redes sociales, reunió a varios cruceños en ese icónico lugar. También hay protestas en Cochabamba y Sucre