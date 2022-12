Creemos exige la liberación de Camacho y advierte con movilizaciones permanentes en defensa del gobernador

Mediante un comunicado, la agrupación ciudadana Creemos, de la cual el gobernador Luis Fernando Camacho es líder, advierte con movilizaciones permanentes si el Gobierno no lo libera. Es más aseguran que no se permitirá la criminalización de la lucha ciudadana.

Es más, sostienen que, "como nuestro líder (Camacho) dijo ante el juez, ésta también es una lucha por la libertad y por la democracia. No dejaremos que el massismo imponga una dictadura como en Venezuela".



Agrega, que "Santa Cruz está firme, el paro es contundente. No permitiremos que criminalicen una lucha ciudadana. En 2019 no hubo golpe, hubo movilización pacífica producto de un fraude monumental, denunciado por el pueblo, confirmado por la OEA", haciendo clara referencia al caso por lo que está siendo procesado el gobernador cruceño.