Creemos insta a los cruceños a no permitir un "golpe" judicial a la Gobernación de Santa Cruz

“Le decimos al Gobierno de Luis Arce que el pueblo cruceño no está dispuesto a ver su voto ultrajado, no está dispuesto a permitir que dos miembros de un Órgano Judicial que no es independiente y tampoco imparcial humillen y ultrajen el voto que los cruceños depositaron en urnas para elegir a un gobernador y para elegir a un vicegobernador; no permitamos que el MAS consume este grave golpe a la democracia y a la institucionalidad cruceña”, sostuvo Aguirre.