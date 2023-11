Crisis en salud: Trabajadores del 1er y 2do nivel advierten con un paro, y en el 3ero rechazan pacientes, ante saturación

Este jueves, a las 7:30, los trabajadores de salud de la capital cruceña se concentrarán en la Quinta Municipal a la espera de conversar con el alcalde sobre los 500 despidos de sus afiliados . Robert Hurtado, secretario ejecutivo del la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, calificó la medida como “un atentado contra la población”. De no llegar a una solución la siguiente medida será el paro de 24 horas.

Este miércoles, el alcalde, Jhonny Fernández, anunció que los trabajadores de salud del Municipio serán evaluados para verificar si cumplen o no con sus tareas, y, de acuerdo con ello, renovar sus contratos para el siguiente año.

Hurtado indicó que estar de acuerdo con la evaluación, pero que antes debe, el alcalde, ordenar la continuidad de los trabajadores que fueron despedidos; señaló que son antiguos y lamentó que desde el Ministerio de Salud no haya ítems de nueva creación -por crecimiento vegetativo- desde hace siete años, lo que se siente entre los trabajadores y la inseguridad laboral que pasan.

Si este jueves no obtienen la solución que piden, los trabajadores de salud del primer y el segundo nivel pararán por 24 horas, el viernes 24 de noviembre. Si aún así tampoco hay avances, el próximo martes 28, el paro será departamental y en los tres niveles de salud.

Por su parte, Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano, reconoció que la saturación de pacientes en los hospitales de tercer nivel se debe a la falencia de recursos humanos, que no dan abasto al crecimiento vegetativo de Santa Cruz.



Manifestó que los hospitales de tercer nivel reciben pacientes de las provincias y de la misma ciudad; por lo que resaltó la necesidad de realizar un ordenamiento en los hospitales de primer y segundo nivel para evaluar la derivación de pacientes a los hospitales del tercero.



“La realidad del sistema nacional es crítico, los seis hospitales de tercer nivel están saturados, especialmente las emergencias y terapias intensivas. Tenemos más de 4 millones de habitantes y el Gobierno desde hace siete años no entrega un ítem del Tesoro General de la Nación (TGN). Exigimos más personal en salud, para que nuestros hospitales no se vean saturados”, sostuvo Toledo.