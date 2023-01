Cronembold y una empresaria declaran en la Fiscalía en calidad de testigos sobre el aeródromo en Coloradillo

"No tengo ninguna relación, pero los testigos vienen y declaran. Yo he conocido el aeródromo por la prensa", dijo Mario Cronembold.

Señaló que todo está en base a suposiciones y mientras las investigaciones sigan así, no hay nada que los incrimine. "Estoy en calidad de testigo, no estoy implicado ni investigado", remarcó el exalcalde.

Agregó que durante su gestión de Alcalde de Warnes, hasta noviembre de 2019, no tenía conocimiento de la existencia del aeródromo, tampoco conoció de solicitudes para su construcción. "Miren la historia, me han acusado de mil cosas, díganme qué han demostrado algo, absolutamente nada", expresó.

Por su parte, la empresaria Marisol Negrete, aseguró que ni es propietaria de los predios y tampoco del aeródromo. Negó tener vínculos con el exalcalde de Warnes por el aeródromo, y que sus vínculos con él, son netamente políticos. "Les hablo como Marisol Negrete, no conozco nada (sobre el aeródromo). Conozco Warnes, pero no conozco esa zona, no conozco Coloradillo, no sé si es una comunidad, qué pueda ser", dijo antes de ingresar a brindar su declaración como testigo.