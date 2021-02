Cronenbold fustiga contra sus candidatos a asambleístas y se queja por falta de apoyo de las instituciones públicas

Escucha esta nota aquí

El candidato a Gobernador por Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, lanzó duras críticas contra los aspirantes a asambleístas de su partido y se quejó por falta de apoyo, a su candidatura, por parte de instituciones públicas.



En un material audiovisual difundido por el programa Detrás de la Verdad y que circula en redes sociales se observa a Cronenbold en un acto político de su partido.

En su intervención, el candidato se queja de la falta compromisos de los candidatos a asambleístas que, según él, no hacen campaña pese a pelearse por estar en la lista oficial para las elecciones del próximo 7 de marzo.

"Hay candidatos que jodieron por estar en listas y no tienen un peso ni para su micro, ¿para qué quieren ser candidatos?", reclamó el candidato.

Es más, observó el rumbo de su campaña que solo se limita a hacer reuniones entre partidarios del MAS y no a conquistar el voto en las calles.

“Perdimos un mes peleando por la lista, hasta ahora siguen jodiendo, recuperemos ese tiempo, todo mundo me llama a reunión. No se conquista a la gente en reuniones.. aplaudiéndonos entre nosotros. Voy a inauguraciones de casas de campaña y veo las mismas caras. No nos engañemos, necesitamos a los dirigentes y militantes en las calles”, fustigó.

Además, el candidato dijo desconocer a la mayoría de los aspirantes a asambleístas porque se los "emponcharon sin preguntar si los conocía".

"Estoy trabajando con los que me pusieron”, protestó.

Por último, aseguró que hasta la fecha pocas son las instituciones públicas que apoyan y no pusieron ni una bandera para su campaña.

“Nos falta apoyo de nuestras instituciones. Hasta el día de hoy de Yacimientos y compañía no hemos recibido ni una bandera y menos afiches. Necesitamos que la gente se comprometa a trabajar con nosotros”, dijo.

Vea el video

https://www.facebook.com/detrasdelaverdadoficial/videos/442181723695353