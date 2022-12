"Cuando empecé a convulsionar los agresores me dejaron porque pensaron que iba a morir": el duro testimonio del hombre golpeado por los avasalladores

Hoy, C.T. tiene cuatro puntos en la cabeza , tres puntos a pocos centímetros del ano, además de fractura en la tibia y el peroné, que le demanda una cirugía. Dice que no paraban de golpearlo y que le dieron un palazo en el oído para que no escuche, impacto que lo dejó sordo por varias horas.

"Los policías me rodearon para taparme. Se quedaron mirando y recién cuando empecé a convulsionar los agresores me dejaron porque pensaron que iba a morir. Los uniformados no me rescataron, tampoco impidieron la agresión", narró.