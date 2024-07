Cuarta suspensión: el juicio oral por caso 'Decretazo' se aplaza nuevamente por ausencia de Camacho

Denuncian violación de sus derechos

La esposa de Camacho, Fátima Jordán, lamentó la suspensión del juicio y denunció que se están vulnerando los derechos de su esposo. "Es la cuarta audiencia ya, el gobierno está evitando su traslado, nos preocupa, nos indigna, molesta demasiado ver cómo, una vez más, se vulneran los derechos de mi esposo", señaló Jordán.



Por su parte, el padre de Camacho, José Luis Camacho, pidió que el director de Chonchocoro, Roger Sánchez, sea procesado por no permitir el traslado de su hijo. "No se está respetando la justicia. No se está cumpliendo una resolución del tribunal (...) El no cumplir esa resolución es un delito", afirmó el padre del gobernador.