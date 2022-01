Cuatro funcionarios de la Alcaldía cruceña han sido destituidos al verse envueltos en casos de violencia

Escucha esta nota aquí

En menos de un año, al menos cuatro funcionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra han sido destituidos de sus cargos por haber sido acusados como agresores de mujeres, en casos de violencia psicológica, verbal y física.

El caso más reciente es el exsecretario de Desarrollo Humano, Raschid Guardia Taja, quien fue apartado del cargo el lunes 24 de enero, después de que se filtrara un audio en el que supuestamente se lo escucha refiriéndose a una mujer en términos soeces, misóginos y machistas.

El audio se ha hecho viral en las redes sociales. Además, según la concejala Lola Terrazas, Guardia tiene antecedentes de violencia familiar y de acoso laboral.

Sobre el tema, la titular de Transparencia del Gobierno Municipal, Adriana Pedraza, informó de que están realizando una investigación de oficio sobre el caso Guardia.

En octubre de 2021 Ángel Alcides Arana Vargas, exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, fue destituido después de conocerse una denuncia por violencia contra una mujer con quien supuestamente mantenía una relación amorosa.

En septiembre de 2021, el exfuncionario municipal Daniel Junior Martínez Aponte, también fue alejado de sus funciones por haber agredido a su pareja en un taxi.

Mientras que, en agosto de 2021, Wilson Diego Peña Lobo, otro exfuncionario municipal, fue retirado de esa institución después de haber sido filmado y denunciado por agredir a su pareja en la vía pública.

Desde el pasado 18 de enero existe una denuncia en el Ministerio Público, en contra de Ever Mérida Baldelomar -Director de Asuntos Jurídicos del Municipio cruceño-, por los delitos de abuso deshonesto y legitimación de ganancias ilícitas.

La víctima, defendida por el abogado Joadel Bravo, presentó mensajes de WhatsApp en los que supuestamente Mérida acosa a la mujer y le pide mantener relaciones sexuales a cambio de ‘devolverle’ dinero ($us 6.000) que la mujer habría entregado a una tercera persona y correligionaria política, por la supuesta ‘compra’ de seis ítems para trabajar en la anterior gestión administrativa.

De hecho, como explica Bravo, esta denuncia es una ampliación a la que la víctima -cuya identidad, pide mantener en reserva- había presentado contra Ana Gloria Salazar, por legitimación de ganancias ilícitas, también en enero de este año.

En la denuncia contra Mérida, la cliente de Bravo señala que Mérida la habría encerrado en su oficina, donde la agarró de las caderas, apretó su cuerpo contra el de ella, “refregándose” -según indica en el documento- en sus partes íntimas. La mujer declara haber salido de esa oficina abruptamente, después de empujarlo.

Un extracto de la denuncia presentada en contra de Mérida:





Las conversaciones vía WhatsApp se mantuvieron entre marzo y diciembre de 2021, pero no se señala la fecha del presunto encuentro en la oficina de Mérida. Solamente se indica que fue en un despacho ubicado por la avenida Uruguay, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, y que la mujer acudió al lugar en diversas ocasiones, donde recibió de Mérida sumas de Bs 1.000 y $us 1.000. De acuerdo con Bravo, su defendida llegó a recuperar alrededor de $us 2.500.

El Gobierno Municipal no se ha manifestado sobre este caso, y el director de Asuntos Jurídicos continúa en su puesto, representando al Gobierno de la ciudad en diferentes casos legales.





Lea también Santa Cruz Destituyen al secretario municipal de Desarrollo Humano tras un audio filtrado donde se expresa de manera misógina Raschid Guardia fue removido de su cargo esta tarde tras conocerse un audio donde se expresa con palabras irreproducibles hacia una mujer. En su lugar estará la abogada Teresa Góngora

​