Cuatro personas van a la cárcel, acusadas de transportar 176 kilos de droga en la Chiquitania

En la primera audiencia cautelar, la justicia ordenó la reclusión en el penal de Palmasola, por el lapso de 45 días, para Víctor H. V. Z. (33), Eulogia L. (46) y Julio C. C. (46), quienes fueron imputados por el delito de tráfico de drogas.

El abogado del camionero, Carlos Antelo, dijo que su cliente trabaja para una empresa de transporte y que él no sabía que el camión que manejaba transportaba droga, por lo que cuestionó que lo hayan enviado a la cárcel.

Al ser aprehendido Víctor H. V. Z. dijo no tener conocimiento sobre la droga y llevó a los policías hasta la casa de los propietarios de la encomienda con marihuana, quienes fueron identificados como Eulogia L. y Julio C. C. y también capturados.