Cuatro sujetos intentaron secuestrar a una joven estudiante en San Carlos

Al retornar a su casa después de pasar clases, una estudiante de Contaduría Pública, de 23 años, fue interceptada por cuatro sujetos, que en su afán de meterla a la fuerza a un vehículo la arrastraron varios metros y la dejaron malherida en plena avenida. El hecho sucedió el fin de semana en la localidad de Santa Fe, ubicada en el municipio de San Carlos.



De acuerdo con el relato de la víctima, al pasar cerca de un minibús Noah, uno de sus ocupantes le agarra su mochila, tras sus gritos salieron los vecinos y al verse descubiertos, los sujetos arrancan con ella a rastras. “Querían llevarme. Uno de los hombres decía: subila, subila. Vi que adentro habían 4 hombres parados vestidos de negro. Me arrastraron hasta la avenida, solo recuerdo que me auxiliaron y me llevaron a mi casa", detalló la víctima a EL DEBER visiblemente afectada por el hecho.

Actualmente, la joven se encuentra internada en el hospital de Santa Fe, tiene dificultad para moverse. El director del hospital, David Leaños, explicó que la paciente tiene heridas abrasivas en todo el cuerpo (espalda, glúteos, rodillas, talones) y que, por lo menos, tardará en recuperarse unas tres semanas.

El hecho indignó a los pobladores de Santa Fe, quienes se reunirán de emergencia este miércoles para tratar sobre los hechos de inseguridad que han incrementado en el municipio, en especial en el distrito donde ocurrió el intento de secuestro de la estudiante.





Las heridas que sufrió la joven estudiante tras el intento de secuestro/Fotos: Soledad Prado