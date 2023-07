Cuéllar pide a las universidades “despertar del adormecimiento” y tomar acciones"

Hasta la fecha no ha recibido respuesta y mantiene firme su decisión de iniciar medidas de hecho si no atienden sus demandas. “Las universidades deben despertar del adormecimiento para tomar acciones. Mas allá de la persona, estamos defendiendo a un boliviano que tiene derecho a la vida y vamos a tomar acciones de hecho. Todavía no decimos cuáles, primero vamos a esperar la respuesta de la CIDH y del presidente”, dijo la autoridad la mañana de este miércoles, 26 de julio, en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.