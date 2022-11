Cuéllar: “Si el presidente no se animaba a definir la fecha (del censo) era porque estaba consciente de que el INE no tenía nada”

Asimismo, el rector sostuvo que "si el presidente (Luis Arce) no se animaba a definir la fecha, era porque estaba consciente de que el INE no tenía nada. En Trinidad pudimos evidenciar que el INE no había avanzado nada. No sé si le ocultaron información a Arce. Con las mesas técnicas lo único que lograron fue ganar tiempo para trabajar aceleradamente en una propuesta que aún no la conocemos".