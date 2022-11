Cuéllar sobre el pedido de evaluar costos y beneficios del paro: “Fue una reflexión personal, soy respetuoso de lo que se determinó en el cabildo”

La máxima autoridad de la Uagrm expresó que el pedido fue una reflexión personal al asegurar que no existe la igualdad entre la sociedad de soportar el paro por el factor económico, aunque enfatizó que también se trata de un sacrificio a una gran demanda.

“Más allá de una reflexión, no me voy a apartar de lo que dijo el cabildo. No puedo asumir una posición personal”, indicó durante la entrevista con el equipo periodístico de EL DEBER.