Cuestionan a grupo de mujeres que dañó frontis del Concejo; les piden presentar propuestas de ley

Este martes en el Día Internacional de la Mujer, un grupo de manifestantes llegó hasta oficinas del Concejo Municipal para exigir más presupuesto para abordar la temática de género. Sin embargo, al concluir la protesta, la infraestructura municipal quedó con carteles y las paredes pintarrajeadas. El hecho fue calificado como vandalismo y les piden presentar proyectos de ley que aborden temas que les afecten.

El concejal de Comunidad Ciudadana (CC), Juan Carlos Medrano lamentó que en medio de la protesta el grupo dañara el frontis del Concejo "Sinceramente no entiendo, es lamentable, cómo podemos exigir derechos con estos actos de violencia. No podemos, bajo ningún punto de vista, justificar este tipo de actos vandálicos. Está bien que se peleen derechos, que se defiendan las libertades, pero no se debe caer en vandalismo. Esto es un delito", remarcó.

Cerca de las 10:00 de esta jornada un grupo de mujeres identificadas como integrantes de la Plataforma de Lucha Contra la Violencia llegó a protestar al Concejo Municipal, donde se realizaba la rendición pública de cuentas de la gestión 2021.

Cerca de las 13:00 el edificio tenía restos de carteles en el piso y sus paredes pintarrajeadas con mensajes de protesta y las palmas de manos marcadas con pintura.





