Cuestionan incremento de casi Bs 150 millones en presupuesto de finanzas en la comuna cruceña

El Concejo Municipal comenzó a debatir la reformulación del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2022, que planteó el Ejecutivo. Tras leer las recomendaciones de aprobación, los concejales de la oposición pidieron explicaciones acerca de por qué se pretende incrementar casi 150 millones de bolivianos a la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas, pero no encontraron respuestas, porque los secretarios no asistieron y los técnicos no supieron argumentar.

Ante esa situación la sesión entró a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11:00.

El techo presupuestario del POA se mantiene en Bs 3.407.406.667, pero los ediles sostuvieron que se hicieron “movimientos internos” para que los recursos económicos cambien de partidas y sea destinado a otro fin, actividad u obra.

Manuel Saavedra, concejal por Demócratas, cuestionó el incremento del presupuesto para la Secretaria de Administración y Finanzas en dos ítems y la reducción de recursos en la Secretaria de Salud. “Quiero que nos expliquen por qué han incrementado el presupuesto en estos dos ítems y también de dónde han salido esos recursos porque estamos hablando de casi Bs 150 millones y no se ha modificado el techo presupuestario”, agregó.

Saavedra también dijo que le llama la atención que se reduzcan los montos para las refacciones en el sector salud, donde hay un POA aprobado por Bs 34 millones y en el reformulado le han bajado a Bs 19 millones. “¿No le habrán sacado a salud o educación para dárselos a administración y finanzas?”, preguntó el concejal.

Por último, se refirió al presupuesto para educación indicando que el año pasado fue aprobado con Bs 103 millones, pero para el reformulado hay un millón menos.

Este medio intentó comunicarse con Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas, para conocer su respuesta, pero su celular estaba fuera de servicio.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso como plazo máximo hasta hoy para que los municipios y gobernaciones entreguen la reformulación de los POA de esta gestión.

Publicidad millonaria

La reformulación del POA 2022, que planteó la alcaldía cruceña, también otorga Bs 12.288.296 para elaboración y difusión de spots publicitarios, además de cuñas radiales. Está fue otra de las observaciones que realizaron los concejales de la oposición.

Lola Terrazas, concejal por Comunidad Autonómica (C-A) y vicepresidenta del legislativo, recordó que uno de los acuerdos que se hizo en la anterior aprobación del POA fue que se modifiquen las partidas presupuestarias y que se destinen mayores recursos económicos para la Secretaria de Desarrollo Humano, por ejemplo.

