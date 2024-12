“Cuidar nuestra naturaleza es cuidar nuestra identidad”: Daniela Justiniano recibe el Patujú de Bronce

Daniela Justiniano , fundadora de la organización Alas Chiquitanas , fue reconocida este jueves con el Patujú de Bronce , galardón otorgado por el Grupo EL DEBER desde hace 27 años. Durante el acto de premiación, realizado en las instalaciones del periódico, Justiniano ofreció un emotivo discurso que conmovió a los asistentes. "Somos un ejército de corazones voluntarios que no nos rendimos . Este premio simboliza la resiliencia, la fuerza de la unidad, el amor y la voluntad del ciudadano para hacer las cosas por el prójimo y por el bien común", expresó entre aplausos.

"Cuidar nuestra naturaleza es cuidar nuestra identidad, nuestras raíces. Cuidar los bosques es cuidarnos a nosotros mismos; sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada", afirmó.