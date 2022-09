Cumbre por el censo: "Santa Cruz es padre adoptivo de los hijos de otros ocho departamentos"

Todos coincidieron en que el C enso de Población y Vivienda debe desarrollarse en 2023 , que debe continuar la lucha para conseguirlo, y que no se debe dejar atrás a quienes fueron detenidos por realizar este reclamo durante el paro efectuado el 8 y 9 de agosto pasados. La otra coincidencia fue el descrédito al Gobierno Nacional .

-“Parece que no recuerdan que después de un cabildo del 4 de octubre hubo muchos cambios en el país , parece que la memoria es corta de este Gobierno, pero aquí está este pueblo para hacerle recuerdo de que tenemos los pantalones bien puestos, y que vamos a forjar un nuevo futuro para los bolivianos”.

-“El cabildo es la máxima expresión de un pueblo que dicta un mandato.No existe el que allá vaya y diga un sector que está con el MAS, ‘no estoy de acuerdo’. No nace de nosotros, nace de un mandato que goza de toda la legitimidad para que todos los sectores sepan que esto no es un capricho de uno, dos, ni tres”.

-“La vez que ha venido el Gobierno ha sido para buscar confrontación y violencia (…) Por esa falta de respeto al pueblo cruceño y para que pasemos una fiesta en armonía, he decidido no invitar a ninguna autoridad nacional a esa fiesta”.

-“No sintamos vergüenza por habernos sentado a conversar con el enemigo; que ellos sientan vergüenza, porque no tienen el valor de cumplir con su palabra. Los cruceños no fuimos ingenuos, sino responsables y consecuentes con los ciudadanos, que son los principales sacrificados en las marchas y en las jornadas de paro departamental”.

-“No solamente quieren (el Gobierno central) privarnos del censo, sino del derecho fundamental a protestar, a levantarnos en contra de los abusos de quienes temporalmente ostentan el poder. No se dan cuenta que, mientras más nos atacan, más nos fortalecemos ”.

-“ Santa Cruz es padre adoptivo de los hijos de otros ocho departamentos, y así dicen que nos han dejado solos (…) no nos hemos quedado solos, es la Ley que se ha quedado sola, y junto a ella, Santa Cruz, su fiel y eterna escolta”.

-“Si ser subversivo es poner el pecho para hacer respetar la ley, pues nos declaramos subversivos. Valen más los subversivos que los traidores y los vendidos. Y a los traidores no se los olvida, se los tiene presente, para evitar que vuelvan a tener la osadía quebrar de la unidad del pueblo cruceño”.

-“Santa Cruz no está peleando el censo solamente para recibir más dinero. Santa Cruz está peleando para que todos los bolivianos sean contados; para que tengamos mejor educación, mejor salud, porque d esde esta región integradora empieza a construirse la nueva Bolivia , sin rencores, sin odio y siempre pensando en el bienestar de todos sus habitantes”.

-“Ya sabemos que estamos ante un gobierno de soberbio s , que no escuchan el clamor del pueblo. Sabemos que estamos ante un gobierno de cobardes. Y también sabemos que estamos ante un gobierno de mentirosos, de mitómanos. Porque dijeron que Santa Cruz está sola y es mentira. Solos están aquellos que le dan la espalda al pueblo”.

-“No estamos en contra de ustedes (Gobierno nacional), estamos a favor de que se cumplan las leyes, estamos a favor de que se cumpla la Constitución Política del Estado (…) Ya no mientan más, ya no nos digan más mentiras” .

-“ Cada uno de nosotros somos líderes , cada uno de nosotros podemos convocarnos para defender este departamento. ¿Quiénes estuvieron en las calles los 21 días?, ¿no fueron todos?, ¿no fuimos todos?, pues ahora tenemos que seguir y salir, si toca salir. No se dormía ni de día ni de noche; si toca ahora, volvamos a hacerlo”.

-“Carlos Andres Aguilera, desde Palmasola, nuestro preso (detenido durante el paro de 48 horas), nos manda un mensaje y nos dice: ‘ Tenemos que seguir hasta conseguir el censo el primer semestre de 2023 . Que mi encarcelamiento, totalmente injusto, no sea en vano para mi hijo que viene en camino’. Porque él se enteró en Palmasola, que su esposa estaba embarazada”.

-“Las necesidades de un pueblo no se negocian (…) Vamos a apoyar a la gente que no se vende, que no negocia. Aquí nos han querido distraer en este paro. Hasta por reventar cohetes hay presos”.