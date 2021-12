Cuñada del fiscal Mariaca: "Me siento acosada, trabajar en una institución pública no es delito"

Escucha esta nota aquí

Salió del anonimato para enfrentar una denuncia pública. Su nombre es Yalile Carmen Flores Burgos, de 27 años, nacida en Santa Cruz de la Sierra y criada en Vallegrande. Es funcionaria municipal y cuñada del fiscal departamental Róger Mariaca. Contó su verdad a EL DEBER.

Después de haber sido señalada de trabajar en el municipio por influencia de su cuñado, el fiscal departamental Róger Mariaca, dio las declaraciones este 9 de diciembre, en medio de la polémica por el caso de los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña, donde se dio a conocer su situación laboral por medio de una denuncia pública expuesta por el concejal demócrata Manuel Saavedra.

Junto a su mamá, una señora de avanzada edad y en delicado estado de salud, reveló los detalles sobre sus labores y afirmó sentirse coartada al derecho al trabajo y acosada, psicológica y socialmente.

“Me siento coartada al derecho al trabajo protegido por la Constitución Política del Estado. Es un derecho fundamental a toda persona. Yo creo que trabajar en una institución pública no es un delito, ni tampoco ser familiar de una autoridad que trabaja en otra institución, muy ajena a la que yo estoy. Creo que no hay nadie que me diga lo contrario. Soy una joven profesional titulada en Gestión de Turismo, en el año 2015", apuntó.

Manifestó que en dos oportunidades presentó su hoja de vida correctamente documentada a la Alcaldía, pero no se dio la oportunidad de que la contraten.

“La tercera fue en mayo de 2020. Se me dio la oportunidad y me contrataron con el cargo de profesional, B que vengo desempeñando de la mejor manera. En ningún momento yo gocé de beneficio alguno de los liberados o marcados para no asistir a su fuente laboral", señaló, en referencia al caso de los ítems fantasmas.

Por el contrario, la joven comentó que se desempeñó cumpliendo con todas las normas y las asignaciones que su inmediato superior le encomendaba.

"Soy una funcionaria honesta y trabajadora, que estoy a cargo de mi madre. Vivo con ella y está delicada de salud, peor aún con toda esta situación", señaló.

"Quiero contarle al concejal Saavedra que mi contratación no es irregular como él manifestó, ya que cumplí con todos los requisitos que exigen las normas del municipio de Santa Cruz de la Sierra. No tengo ninguna relación con las supuestas denuncias de contratos irregulares", fue su mensaje para el concejal denunciante.

También agregó, en referencia a Saavedra, que si continúan las calumnias en su contra se verá obligada a acudir a la justicia ordinaria para hacer prevalecer su derecho como ciudadana y profesional

"En caso de que sigan persistiendo estas acusaciones temerarias y, como consecuencia de ello, pongan en riesgo la salud y el deterioro de mi madre, hago directo responsable al concejal y a otras personas que continúen con el amedrentamiento psicológico y social que se me está haciendo”, sostuvo la funcionaria.



Yalile Carmen Flores Burgos aseguró que su cuñado, el fiscal Mariaca, no tiene nada que ver con su contratación en la Alcaldía antes de que sea designado como fiscal.

Ante el pedido de renuncia por el diputado Rolando Cuéllar, la funcionaria Flores Burgos, dijo que “soy una trabajadora más, lo hago con honestidad, mi trabajo habla por mí misma. Yo estoy firme, no tengo nada que ver con el supuesto caso de contratos irregulares y tienen que ser objetivas las personas que están opinando”.

Dijo que hasta el momento nadie la citó y sigue firme en su trabajo en la sección de Recursos Humanos de apoyo logístico y profesional.

“Trabajo en el departamento de apoyo profesional en revisión de planillas, registro de biométrico de huellas y facial de los funcionarios. No veo contratos, hay personas encargadas para eso. Yo cumplo funciones asignadas por mi inmediato superior. Que vengan los que me cuestionan y les mostraré mi trabajo", concluyó.

Además, la joven expuso que jamás se reunió con la exalcaldesa Angélica Sosa y solo la conoce como cualquier trabajador, agregando que no había necesidad para tener cercanía alguna.

Derramando lágrimas junto a su madre dijo que está muy afectada y pidió dedicar un versículo bíblico de Proverbios 10:7: “La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos”.



