Dan cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera en Guarayos

Las organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) dieron un cuarto intermedio al bloqueo instalado en la carretera que conecta a Santa Cruz con Trinidad (Beni), pero las demandas se mantienen.



La Copnag exige la anulación de una resolución emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), en la que manifiesta coordinación con una directiva paralela, que es liderada por Julio Sierra.

Las decenas de vehículos que estaban varados desde la noche de este lunes volvieron a transitar luego de un cuarto intermedio dictado desde la primera hora de la mañana de este martes.



"Copnag tomó tal determinación para no perjudicar demasiado", dijo el dirigente Serafín Justiniano; no obstante, la medida de presión no será suspendida hasta que se revoque la resolución que viabiliza coordinación con la paralela que preside Julio Sierra.



El dirigente también indicó que hay flexibilidad con las movilidades que transportan comestibles, combustibles y las ambulancias.



"Ya es bastante el manoseo con el pueblo guarayo por parte de la ABT, que pretende imponernos un presidente a nuestra institución, como es la Copnag, que no es nativo, como dicen nuestros estatutos", dijo Justiniano.



