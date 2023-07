Dan plazo de 48 horas a la Gobernación para que garantice la contraparte de la carretera Okinawa - Los Troncos

Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico, informó que el domingo, 23 de julio, participó de un ampliado realizado en el municipio de San Julián y que contó con la presencia del ministro Montaño y de representantes de varios sectores, en la que se exigía a la Gobernación una contraparte del 30% y no del 20%. “Lastimosamente, de una manera dictatorial exigen que podamos participar con un 30%, se explicó la imposibilidad en este momento del tema del 30%. Sin embargo, le dijimos que estamos dispuestos a sentarnos en mesas técnicas, que cabe recalcar h asta el día de hoy la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no ha podido demostrarnos de dónde sale el porcentaje del 30% de participación de la Gobernación”, indicó.

Sin embargo, Montaño lamentó la falta de seriedad de los funcionarios de la Gobernación cruceña en la construcción de la carretera Okinawa – Los Troncos al "presentar varios pretextos para no garantizar su contraparte local".



“Se les acabaron los argumentos a los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, porque su falta de seriedad se vio reflejada una vez más cuando huyeron de la reunión que teníamos en San Julián por la construcción de la carretera”, manifestó el ministro.



Afirmó que desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se ratifica la construcción de esta carretera porque es prioridad para el Gobierno.



La construcción de ese tramo carretero demandará un costo aproximado de más $us 71 millones, de los cuales $us 50 millones (70%) serán cubiertos por el Gobierno nacional y $us 21 millones (30%) deben ser financiados por la Gobernación de Santa Cruz.



El proyecto carretero tiene una longitud de 33 kilómetros (Km) con pavimento rígido, una estación de peaje y control de pesaje.