Dañan un trufi con pasajeros, en pelea por rutas entre San Ignacio y Concepción

El conflicto de rutas entre líneas de transporte público de Concepción y San Ignacio de Velasco tuvo un nuevo capítulo este viernes 24.



El trufi que contrataron estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros para trasladarse desde Concepción hasta San Ignacio y San Miguel fue atacado por choferes de la Cooperativa Concepción.



La denuncia la hizo una madre, cuya hija era una de las pasajeras. “Otra vez esta línea haciendo de las suyas en Concepción; no puede ser que sean tan atrevidos”, dijo.



“Hemos pagado entre ocho pasajeros para que venga (el trufi) a Concepción y los lleve a San Ignacio y otros a San Miguel; pero en eso vinieron y desinflaron las llantas”, afimó.



“No puede ser que pasen estas cosas en entre pueblos vecinos. Por favor esto ya es mucho, la perjudicada es la gente que necesita transportarse”, agregó la madre de familia.



Según la denunciante, el hecho ocurrió este viernes, a las 14:00 aproximadamente, y como prueba presentó el audiovisual en el quec se ve el incidente.



El problema se arrastra desde el pasado año, cuando la línea de San Ignacio fue expulsada de Concepción, debido a que no había reciprocidad en el servicio; dicho de otra manera, no permitían que los trufis de Concepción ingresaran a San Ignacio.