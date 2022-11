Daniel Valverde: “Santa Cruz está sufriendo demasiado, los líderes de esta movilización deben cambiar de estrategia”

Este miércoles, 23 de noviembre, se cumplen 33 días de paro indefinido en todo el departamento cruceño por la realización del censo en 2023 y, pese a que el tema se encuentra en pleno debate en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados en La Paz desde el lunes, aún no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el proyecto de ley. Frente a esta situación, el abogado y ex diputado Daniel Valverde, considera que el paro es una primera batalla que ha tenido resultados totalmente favorables (no solo para Santa Cruz, sino para todo el país), pero que la población está sufriendo demasiado, por lo que plantea que los líderes de esta movilización cambien de estrategia.