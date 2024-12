Daniela Justiniano: “Sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada”

En un 2024 marcado por uno de los peores desastres ambientales de la historia, con más de 10 millones de hectáreas devastadas, Daniela no dudó en gestionar la ayuda , como lo viene haciendo desde 2019.

En su discurso, la fundadora de Alas Chiquitanas resaltó la importancia del compromiso ciudadano, destacando cómo la organización logró canalizar la ayuda dispersa y amplificar las voces que clamaban por auxilio. “Se transformó en un movimiento ciudadano con un propósito claro: proteger y defender la vida, la naturaleza y nuestra identidad”, expresó. “Somos un ejército de corazones voluntarios que no nos rendimos. Este premio simboliza la resiliencia, la fuerza de la unidad, el amor y la voluntad del ciudadano para hacer las cosas por el prójimo y por el bien común”, complementó con la voz quebrada por la emoción.

La homenajeada resaltó también el trabajo de los cientos de voluntarios que luchan en primera línea contra los incendios forestales, apoyan a comunidades y preservan el patrimonio natural de Bolivia. “Cuidar nuestra naturaleza es cuidar nuestra identidad, nuestras raíces. Cuidar los bosques es cuidarnos a nosotros mismos; sin bosques no hay agua, no hay vida, no hay nada”, afirmó.