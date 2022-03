Davosan alista su versión 28 de la telemaratón que pretende recolectar $us 200.000 para seguir atendiendo

Escucha esta nota aquí

El próximo 7 de mayo se llevará a cabo la 28 versión de la telemaratón de Davosan, y al igual que en las anteriores ediciones, no faltará el contador que marca la meta de recaudaciones del evento. Este año se pretende recolectar la suma de $us. 200.000 para cubrir una parte de las deudas de la institución y que no corra con la misma suerte de otros centros que tuvieron que cerrar sus puertas.

“Esta telemaratón es una esperanza de vida para los enfermos que día a día acuden a Davosan, tenemos personas que dializan tres veces por semana y realmente no tenemos con qué dinero comprar los insumos. De qué sirve tener tan bellas instalaciones si no hay insumos para dializar a la gente”, dijo la presidenta de las damas de rosado, Dora Luz de Dávila.

Además, indicó que con el dinero recaudado se comprarán medicamentos e insumos para hemodiálisis, como también se podrá pagar una parte de las deudas de la organización que ascienden a los Bs 2.600.000.

“Necesitamos recolectar unos $us. 200.000 porque tenemos deudas muy grandes y seguramente ni con eso vamos a poder cancelar todo, pero sí será de mucha ayuda, necesitamos que todos den su granito de arena para que Davosan siga existiendo. Estamos haciendo sacrificios sobrehumanos prestándonos dinero de gente generosa para seguir atendiend y no tener que cerrar como otros centros que lamentablemente ya no pudieron cubrir sus costos”, señaló.

Asimismo, informó que el 8 de abril se realizará el ‘día de la lata’ como una actividad previa al telemaratón. Se espera poder sacar 1.000 latas a las calles de la ciudad como una cruzada de solidaridad.

“Queremos que salgan mil latas por el pueblo para que la gente aporte con lo que tiene. Necesitamos que los colegios y universidades se involucren en esta actividad y nos apoyen a recolectar. Vamos a dar incentivos y premios a las latas que más recauden”, agregó.