Davosan anuncia el cierre del servicio de hemodiálisis por falta de pago del Gobierno y pacientes instalan vigilia

Los pacientes afectados temen quedarse sin atención, por lo que han instalado una vigilia en las afueras de la institución, donde protestan para exigir que el Gobierno cumpla con el pago y se garanticen sus tratamientos. Indican que se están haciendo las gestiones para que el convenio no se disuelva.

“Nosotros vamos a hacer las gestiones para se haga el pago. No hay motivos para que el centro se cierre. No pueden decir que la plata no alcanza. Vamos a continuar haciendo nuestras diálisis en este centro y si tienen que botarnos, que lo hagan”, dijo uno de los afectados.