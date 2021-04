Davosan lanza su telemaratón con pandemia y una millonaria deuda a cuestas; hoy vive al fiado

Escucha esta nota aquí

Hace 51 años que un grupo de mujeres sostiene la salud de los enfermos de escasos recursos de la capital cruceña, y también de las provincias.

Son las damas de la Fundación Davosan, que con la pandemia atraviesan la peor crisis de su medio siglo de vida. Actualmente, la institución adeuda aproximadamente Bs 2,3 millones, de ese total casi medio millón a un solo proveedor.

Hace poco, los trabajadores del laboratorio de Davosan entraron en paro porque les adeudaban salarios, pero gracias a una empresa benefactora que dio un adelanto de su aporte a la Telemaratón, pudieron pagarles. Sin embargo, la deuda ha mermado solo un poco, según la presidenta, Dora Luz de Dávila.

Con este motivo, las voluntarias se están dando modos para llevar a cabo la telemaratón, el evento recaudador más importante. Será virtual, el 30 de abril, de 15:00 a 19:00, se trasmitirá por Gigavisión y contará con la participación de artistas de renombre, que animarán los corazones con sus melodías, y la solidaridad para que se exprese en la época de dificultad.

"Es un evento destinado a salvar la vida de la gente, tanta que llora por salvar su vida en las puertas de Davosan. No hemos parado un solo día, trasladando a pacientes de otros lados. Si Davosan para mucha gente puede perder la vida. Davosan es una institución de amor, por eso pone la cara para pedir aportes, cosa que no es fácil, y que no nos cierren las puertas. Pero agradezco a los empresarios que siguen apoyándonos a pesar de la crisis", dijo Dávila.

La telemaratón fue lanzada hace unos días en al atrio de la Catedral, contó con la presencia de empresas amigas, como Terbol.

Actualmente, Davosan continúa realizando las diálisis a los pacientes con problemas renales, a pesar de que se adeudan a la fundación tres meses de tratamiento a 138 personas.

"Este año me llamaron como nunca para ayudar, es tremendamente estresante para mí, que pidan y que no se pueda. Nunca antes tuvimos esa deuda, realmente estamos mal. Nos cerraron la puerta los proveedores. Una institución que es patrimonio no puede morir por falta de ayuda", lamentó la presidenta.

Las personas que quieran aportar pueden hacerlo llamando desde ahora a la línea 336-9174, yendo a la oficina, en la calle Santa Bárbara 430, depositando en la cuenta autorizada del Banco Mercantil, "solo tienen que decir que es para la Telemaraton Davosan". También pueden autorizar al banco para hacer un débito, o contribuir a través de la campaña Centavoluntarios, donando el cambio en cada transacción bancaria.

Lea también Santa Cruz Monseñor René Leigue, Dora Luz Revuelta de Dávila y Herland Vaca Díez, Hijos Ilustres de Santa Cruz El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra distinguirá a los tres personajes el miércoles como parte de los festejos por los 210 años de grito libertario cruceño.

​